La sortida del mes d’agost que el Centre Excursionista Comarca del Bages organitza dins el marc dels Cims Comarcals, va ser al pic de Peguera, de 2.924 m i sostre del Pallars Jussà. El grup va sortir d’Espot per fer nit al refugi Josep M. Blanc, a l’estany Tort de Peguera. L’endemà van continuar cap a coll de Monestero i el cim de Peguera. Un cop el grup va gaudir de les esplèndides vistes que s’hi podien veure, van emprendre la llarga baixada per la vall de Monestero i l’estany de Sant Maurici per arribar de nou a Espot.