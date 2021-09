La Festa Major de Calaf va finalitzar amb un emotiu acte de cloenda on es va homenatjar a la vila amb motiu de la pandèmia de la covid-19. En homenatge a la població de Calaf, la plaça llueix una olivera, símbol de pau i victòria. L’arbre commemora la unió de tots els calafins i calafines en els moments tan durs i difícils que es van viure durant la crisi sanitària. L’olivera està acompanyada d’una placa que conté el següent text: «En memòria i reconeixement a la vila de Calaf en motiu de la pandèmia de la covid-19». L’acte va estar dirigit per Desirée Husillos i va comptar amb la participació de veïnes de la vila, que van llegir diversos poemes. La vetllada va estar amenitzada per la música del Trio Segarrenc. La interpretació de l’Havanera de Calaf, amb lletra del calafí Josep Vilaseca, va posar punt final a la vetllada.