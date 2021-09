Calaf ha tornat a celebrar la seva festa major, després que l’edició del 2020 s’hagués de suspendre pel context de pandèmia. El pregó de Festa Major va anar a càrrec de les professionals del sector sanitari Maribel Verdés, Mercè Duocastella i Anna Bejarano. Els calafins i calafines van gaudir d’activitats ben variads: esportives, com el campionat de tennis taula organitzat pel Club de Tennis Taula de Calaf; culturals, com la representació de l’obre de teatre Enchanté i les exposicions «Casino, 125 anys d’història» i «Mares adolescents»; o populars i tradicionals, com la cremada a càrrec dels Diables de l’Alta Segarra. La joventut va participar en activitats com el karaoke, el sopar de colles, l’Skalabirres, la Kursa del Seny o el Torneig FIFA 2021. Els més petits van gaudir del teatre infantil Maure el Dionaure. Els més grans també van tenir el seu torn amb els concerts de l’Orquestra Ner Marabú i l’Orquestra Selvatana. La música va tenir un paper protagonista, com amb el concert de Cesk Freixas i el sabor llatinoamericà de Te Descargo.