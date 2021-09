Una vuitantena de persones van gaudir de la primera Rap Skate Night, organitzada per Ràdio Sant Fruitós i l’Ajuntament, una festa que va donar el tret de sortida a la segona temporada del programa radiofònic Rapologia Radio. A l’escenari de l’skate park van actuar Pksbeats, Bicho Malo, Ferran Soler, The Black is Nigga, Greendog, Ian Rubio, The Soul Lyric i el col·laborador del programa Sic Santa. Rapologia Radio es pot sintonitzar en directe cada dissabte de 9 a 10 del vespre al 107.5 de l’FM o escoltar en streaming a través de www.radiosantfruitos.cat o e l’app municipal.