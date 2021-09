Veïns i veïnes del barri dels Comtals de Manresa van celebrar la Diada Nacional de Catalunya amb una arrossada popular. Una quarantena de persones, entre veïns, amics i antics veïns del barri manresà, no van voler faltar a la cita en una trobada que l’any passat es va haver de suspendre per culpa de la situació de pandèmia generada per la covid. El retrobament va permetre els assistents compartir records i vivències al voltant de la taula.