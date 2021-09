L’Ajuntament de Manresa va felicitar dimarts Mercè Esclusa Euras pel seu centenari i li va lliurar un ram de flors, un obsequi i una carta de l’alcalde, Marc Aloy Guàrdia, amb motiu d’aquesta celebració que va tenir lloc a la Residència Sant Andreu. A causa de les mesures preventives per la pandèmia de la covid, no hi va haver assistència institucional, però sí que l’homenatjada va rebre l’estima i la felicitació de la seva família i de les persones treballadores del centre residencial manresà. Mercè Esclusa Euras va néixer a Vilada (Berguedà) el 14 de setembre del 1921.