El passat 9 de juliol es va celebrar dins del marc de les Festes de Sant Cristòfol de Manresa, la tradicional benedicció de vehicles i lliurament de les medalles de Sant Cristòfol. Com ja és tradició, es dur a terme la col·lecta solidària que enguany anava destinada al projecte «Invulnerables», que treballa per la inclusió social, infantil i familiar dels més joves. Aquest projecte, promogut per Sor Lucía Caram, vol trencar el cercle de la pobresa i exclusió dels més joves a partir de l’educació. La recaptació final de la col·lecta va ser de 1.233 euros que es van lliurar el passat dia 8 de setembre. A la imatge, Joan Cots, en representació de la junta; sor Lucía Caram, que lidera el projecte contra la pobresa infantil Invulnerables; i Llorenç Juanola, president de Montepio.