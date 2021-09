Des del Casal de Joves d’Abrera enceten el nou curs amb un taller de Diversitats Sexuals i de Gènere, que tindrà lloc al mateix Casal de Joves, a la plaça del Rebato, número 1 d’Abrera. El taller es durà a terme el dimecres, 29 de setembre, a les 18 h. El taller de Diversitats Sexuals i de Gènere és un estudi original on es descobreix la diversitat sexual. Una activitat per la lluita contra la fòbia LGTI on es qüestionaran les normes, els estereotips i prejudicis socials perquè res ni ningú pugui definir a algú.

Tothom qui estigui interessat a participar en aquest taller es pot inscriure a través de la pàgina web del consistori www.abrera.cat