Els dies 7 i 8 de setembre una delegació de l’Ajuntament de Manresa va participar en les jornades de Transferències Urbanes, organitzades pel punt estatal d’Urbact Espanya a Madrid, com a part del període d’intercanvi de coneixement de les ciutats participants a les xarxes d’aquest programa europeu. El regidor d’Hisenda i Presidència, Valentí Junyent Torras, va participar en una de les taules rodones sobre «Regenerar, activar i cohesionar la ciutat consolidada». La delegació de Manresa va exposar el projecte de La Canal en una de les ponències i estava formada per Valentí Junyent Torras, regidor d’Hisenda i Presidència; Sònia Puyol González, tècnica de Relacions Internacionals; i Jordi Jet Serra Morales, coordinador del grup local Urbact Re-grow City (2019-2021). El mes de juny Manresa va finalitzar la participació en la xarxa Urbact Re-grow City que va permetre, entre d’altres, engegar l’espai comunitari de La Canal al Centre Històric de Manresa. Actualment, Manresa també forma part de la xarxa Urbact Global Goals for Cities que dona suport a la implementació de l’agenda 2030 a escala local.