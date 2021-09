L’autora manresana Eugènia Vilaró va presentar a la llibreria Parcir la seva novel·la Lorda, una dona entre robots i hominoides (ed. Parcir Edicions Selectes», en una vetllada força concorreguda. Acció i imaginació en un escenari de futur, l’any 2070, en què la terra ja no és habitada només per humans. Una ficció literària que va servir per obrir un animat col·loqui entre els assistents sobre com serà la societat cinquanta anys més endavant.