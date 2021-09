Dissabte passat es va celebrar Comerç al Carrer i la Festa del Comerç a Sant Fruitós de Bages i organitzat per l’Associació Sant Fruitós Actiu. Durant tota la jornada les botigues del poble van instal·lar parades a davant dels seus establiments, oferint promocions especials als seus clients,. Al capvespre va començar la Festa del Comerç al cobert de la Màquina de Batre, on a més dels estands del botiguers va tenir lloc diferents actuacions musicals i gimnàstiques. Encara que el temps no va acompanyar, molts santfruitosencs van passar pel recinte per gaudir de la festa dels comerciants.- Jaume Grandia