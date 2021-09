Més de 50 veïns i veïnes de totes les edats d’Abrera van gaudir diumenge passat de la pedalada popular que l’Ajuntament d’Abrera va organitzar amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat 2021, amb sortida i arribada al parc de Can Morral, amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’aire, recuperar l’espai públic i promoure la seguretat en la mobilitat a la ciutat amb mitjans de transport sostenibles com és el cas de la bicicleta. Els participants van pedalejar per Abrera en un recorregut de 6 quilòmetres. Agents de la Policia Local van oferir diversos consells per gaudir de la passejada en particular i, en general, per circular en bicicleta per entorns urbans d’una manera segura.