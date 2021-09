La 10a edició de Fira de la Vinyala d’Òdena va tornar a aplegar milers de visitants amb ganes de menjar cargols. Només obrir portes, van començar arribar visitants a degustar el cargol de vinya complementat pels productes gastronòmics de proximitat. Al llarg de tot el matí no va parar la venda de degustacions, que un any més va acabar exhaurint les existències de la desena de restauradors participants. El visitant, a més dels diferents plats cuinats amb vinyales, també trobava oferta de cellers amb vins, caves i cerveses de proximitat i artesans alimentaris amb producte Km0. També van tenir la col·laboració de la Confraria de La Vinyala, que van cuinar cinc grans paelles per a qui preferia endur-se, en format carmanyola, les vinyales a casa. En total es van cuinar més de 1.000 quilos de vinyales.