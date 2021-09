Mercedes Oronoz Pascual, exprofessora de l’escola Renaixença de Manresa, ha complert 100 anys. Va néixer a Sangüesa, Navarra, el 24 de setembre del 1921. Té tres filles i quatre nets. L’Ajuntament de Manresa ha felicitat Mercedes Oronoz Pascual pel seu centenari i li ha lliurat un ram de flors, un obsequi i una carta de l’alcalde, Marc Aloy Guàrdia, amb motiu d’aquesta celebració que ha tingut lloc al seu domicili al passeig de Pere III. A causa de les mesures preventives per la pandèmia de covid-19 no hi ha hagut assistència institucional al seu domicili, però sí que l’homenatjada ha pogut rebre l’estima i la felicitació de la seva família.