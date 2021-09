A la seu del Montepio de Conductors de Berga es va presentar el conveni de col·laboració per convertir a Montepio en l’espònsor principal de l’equip femení sènior per a les temporades 2021-2022 i 2022-2023. Amb aquest acord l’equip competirà a la Divisió d’Honor catalana com a «Montepio Futbol Sala Casserres». La presentació també va comptar amb la presència de les dues catalanes de l’equip Cèlia Guixé i Jeni Seralvo; Ramon Riu, delegat de l’equip; i Jordi Cárdenas, director de l’oficina de Montepio a Berga.