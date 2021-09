L’avinguda Països Catalans de les Comes va acollir la 4a edició del Festival Naturveg, el festival de cultura vegana i 100% vegetariana d’Igualada. La jornada va tenir la presència de diversos influenciadors a la xarxa, dietistes i cuiners de renom en el món vegà com Míriam Fabà, Miquel Cuenca (el Vegano Marrano) i Sandra Galvé. La moda i l’automoció veganes també hi van tenir el seu espai. La marca Omnea Art, de les igualadines Amalia i Leila, va presentar les seves creacions al seu estand de la fira, i Francesc Pua, del concessionari Servisimó, va fer una xerrada sobre les noves fonts d’energia verda en la indústria automobilística. Les caminades Nordic Walking van complimentar l’apartat esportiu, amb avituallament del Cor Verd i barretes energètiques d’Opcinatura. Tanmateix, l’amenaça de pluja va obligar a suspendre les xerrades d’Óscar L. Sánchez, autor de Diario de un Activista (vegano), i dels responsables del refugi d’animals domèstics, salvatges i de granja el Cau del Bosc, del Bages, així com el concert dels Blackstar Cover Band.