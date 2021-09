Últim dia per inscriure’s a la sortida en bicicleta gravel, apta per a tothom, fins a Salelles de la PC Bonavista

El dissabte, 2 d’octubre, la Penya Ciclista Bonavista ha preparat una sortida gravel que constarà de dos recorreguts, un de 33 quilòmetres apte per a tothom, i un altre de 60 quilòmetres. La sortida serà a les 8 del matí davant els locals de la Penya Ciclista Bonavista, Fonts dels Capellans, octogonal 12. La primera part, fins l’hora d’esmorzar a Salelles, serà igual per a tothom. La segona part, anirà cap al Suanya i Manresa en l’itinerari curt, o bé cap a Sant Vicenç, Vallhonesta, Pont de Vilomara i Manresa en l’itinerari llarg. Cal apuntar-se gratuïtament abans del dia 30 a pcbonavista@hotmail.com per preveure la reserva de lloc per esmorzar. A pcbonavista.com es pot descarregar els tracks de la sortida. La sortida es pot realitzar amb bicicleta mountain-bike.