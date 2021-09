A partir de la setmana vinent es reprèn l’activitat dels projectes El Punt al Pati i el Punt al Campus als centres d’ensenyament de Manresa, que s’adaptarà a les restriccions actuals preventives de la Covid-19. Enguany el Punt al Pati recupera la seva la periodicitat inicial, cada setmana amb tots els centres que hi participen. Aquests són: INS Guillem Catà, Ins Cal Gravat, INS Manresa Sis, INS Lluís de Peguera, Escola la Salle, INS Pius Font i Quer, Escola Joviat, Escola FEDAC Manresa, Escola Oms i de Prat i INS Lacetània. Durant un passa-classe es presentarà a l’alumnat una dinàmica gamificada que s’ha creat des de l’Oficina Jove del Bages, per potenciar que el jovent conegui el servei del Punt al Pati i el que hi poden trobar. Si participen en el joc entraran en un sorteig d’una sessió de realitat virtual amb AFK Virtual Events de dues hores per a sis persones.