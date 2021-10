El Sènior Femení A del Club Bàsquet Igualada tindrà un nou patrocinador aquesta temporada, l’empresa igualadina Events (Iniciatives Events SL), que s’encarrega de la producció global d’esdeveniments culturals i esportius per a empreses o particulars, tant de petit format com de grans dimensions. Roc Aguilera com a administrador de l’empresa i el president del Club Bàsquet Igualada, Jordi Balsells, van signar aquest acord de col·laboració per a aquesta temporada 2021-2022.