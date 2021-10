El restaurant Gaià, de Gaià, va ser el lloc escollit per presentar l’Ecological Box, una proposta per poder fer un pícnic ecològic i gurmet per a dues persones o bé per fer un regal. A la presentació s’hi van reunir unes 150 persones, que van degustar el contingut del pícnic gurmet: cava, embotit de Gaià, pernil de gla, oli d’oliva, paté de tomàquet, pa torrat, postres de músic i vi dolç, entre d’altres, tot amb segell ecològic i de proximitat. L’acte va ser amenitzat amb música en directe a càrrec de la cantant i pianista Laia Bosch, la qual va donar un aire festiu a la degustació.