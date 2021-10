Una cinquantena de persones van assitir a la presentació del llibre Fonollosa. La història sota l’Alzina Grossa de Querol, a Fonollosa. L’acte va ser presentat per Ernest Molins Roca, autor de l’obra, i per l’alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàndez. El llibre publicat per Zenobita edicions, per encàrrec de l’Ajuntament de Fonollosa, recull la vida a pagès d’abans, el treball a la terra, el bestiar, les cerimònies religioses, les cures mitjançant oracions i conjurs, les cançons de segar i batre, la caça, i les festes populars. També es recullen les fites del progrés del poble, com la construcció de la primera carretera, l’arribada de la llum, la fàbrica tèxtil, els capellans progressistes i els moviments de renovació, i també la implantació de la maquinària agrícola que va transformar radicalment la pagesia. Fonollosa, la història és el cinquè i darrer volum de la memòria dels pobles històrics del municipi de Fonollosa, amb el qual es clou aquesta col·lecció.