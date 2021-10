El Centre Excursionista de la Comarca de Bages ha iniciat el nou curs de sortides per Conèixer l’Entorn. El mes de setembre el grup va recórrer els entorns de Sant Salvador de Guardiola en un recorregut d’11,5 quilòmetres. Els caminaires van iniciar la ruta a Sant Salvador de Guardiola i es van dirigir cap al raval del Parrot, passant per les fonts de Dalt, de la Teula, del Masats amb la seva sínia, la Vella i la del Parrot. De tornada, el grup va gaudir de les vistes des del mirador de Ca l’Esteve. Els caminadors també van passar pel torrent del Trullàs, l’obaga de Can Miralda i la font Nova.