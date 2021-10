Més de 500 persones, al llarg del dia, no es van voler perdre el primer Mercat del Glaç de Manresa. Les parades es van instal·lar a la terrassa de la cocteleria per mostrar els seus productes artesanals. La dissenyadora i artista tèxtil especialitzada en brodats artesanals Núria Malé va exhibir la seva última càpsula Manrússia. PocholaGum, dels joves emprenedors Marina, de Manresa, i Jerone, d’Amsterdam, van presentar els seus anells. Frankie Pots by Maria Futuro van mostrar la primera col·lecció de làmpades i una col·lecció de bols d’amanida i fruita. Arrow Collection va exhibir joies artesanes que expliquen anècdotes viscudes a diversos llocs del món fetes a Manresa. I l’espai gastronòmic del Glaç va oferir la seva cuina d’autor en una jornada per potenciar el producte local. Davant la bona resposta del públic, els responsables de l’establiment seguiran treballant per celebrar-ne una segona edició.