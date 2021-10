Aloha Fest, format per dues professores de ioga, Àstrid i Júdit, de la Catalunya Central, van organitzar el primer festival de ioga de la zona a Les Quingles, a Calders. Uns dos-cents participants van gaudir de les diferents activitats relacionades amb el món del ioga, com van ser Ioga Music Experience, hipopressius, diferents tallers d’art, acroioga, astrologia, capoeira, entre d’altres. A més, els més petits també van tenir les seves activitats com el ioga infantil. La proposta gastronòmica va anar a càrrec de l’equip d’Ospi, que va oferir tot tipus de menjar saludable.