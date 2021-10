Piera es va convertir el cap de setmana passat en la capital literària i gastronòmica de la comarca. Els carrers del nucli antic es van tranformar en una renovada colònia estiuenca del segle XXI per acollir el Degusta Llibres, una iniciativa organitzada per l’Ajuntament en col·laboració amb VilaDelLlibre.cat i Vadefoodies que van visitar prop d’un miler de persones. Pel que fa a la part literària hi van participar 22 segells editorials independents. Així mateix, es va recuperar la fruiteria Cal Biel com a llibreria de segona mà, i ara s’estudia la possibilitat que la botiga pugui continuar oberta i sigui gestionada per joves voluntaris de Piera. També es van programar 25 actes literaris i gastronòmics durant tot el cap de setmana.