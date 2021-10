«El nou règim legal de suport a les persones amb discapacitat» va ser el tema que es va tractar a la conferència duta a terme pel Col·legi d’Advocats de Manresa. La ponència va anar a càrrec de Josep Maria Sole, advocat i secretari de Support-Fundació Tutelar Girona. Durant la conferència es va donar a conèixer que el sistema tradicional de substitució de la voluntat de la persona amb discapacitat en la presa de decisions, mitjançant les tradicionals figures com la tutela o la curatela, ha estat modificat per un sistema que pretén dotar a les persones amb discapacitat dels suports necessaris per l’exercici ple dels seus drets i llibertats, en situació de igualtat. com exigeix la Convenció Internacional dels Drets de les persones amb Discapacitat, que relaciona la dignitat inherent de les persones amb la seva autonomia individual, inclosa la llibertat de prendre les seves pròpies decisions, i estableix, que cal reconèixer a totes les persones amb discapacitat la capacitat jurídica en igualtat de condicions respecte al conjunt dels ciutadans, en tots els aspectes de la vida, permetent el seu accés a les mesures de suport que puguin necessitar per a l’exercici d’aquesta capacitat jurídica.