El Grup de Caminadors de la Sagrada Família de Manresa ofereix més propostes per a aquest mes amb la novetat del canvi d’horari per haver entrat a la tardor. El punt de trobada serà davant del CAP Sagrada Família. Dilluns, la sortida de la caminada curta serà a les 08.20 h i s’anirà a les Tines en un trajecte de 6,80 quilòmetres i una durada de 1 hora i 45 minuts. El mateix dia es durà a terme la caminada de nivell mitjà i la llarga. La trobada serà a les 07.50 h per a totes dues. La caminada mitjana, d’10,30 quilòmetres, serà fins a la Roca Tinyosa i tindrà una durada de dues hores i 30 minuts. Per a la llarga, de 14,34 quilòmetres, serà fins al barri de les Farreres, amb una durada de 3 hores i 11 minuts.