Pura Travé i Fornell, premi a la millor fotografia popular per China town, i Josep Brunet i Bacardit, premi a la millor fotografia tècnica/artística per Dinant a Nova York, han estat els guanyadors de la 16a edició del concurs de fotografia per a adults Viatgers Manresans. L’acte de lliurament de premis va tenir lloc al Centre Cívic Selves i Carner, amb l’assistència de la regidora de Cultura de l’Ajuntament de Manresa, Anna Crespo i Obiols, i el president de Foto Art Manresa Bernat Bozzo i Closas. A continuació es va realitzar la xerrada de viatges «Bolívia, un país de contrastos» a càrrec de Zenón Calsina, bolivià resident a Manresa. L’exposició de fotografies d’aquesta edició del concurs es podrà visitar al mateix centre cívic del 18 d’octubre al 12 de novembre.