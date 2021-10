La residència Amavir Vilanova va dur a terme diferents activitats per als residents amb motiu del Dia Internacional de la Gent Gran. Els residents van gaudir del taller «Redescobrir els sabors» en el qual havien de reconèixer sabors peculiars només amb l’olfacte i el gust. Una altra proposta, «Mou-te per l’Alzheimer» va consistir a fer passejos i redescobrir l’entorn exterior. També van dur a terme tallers de memòria a través dels records, i d’altres d’activitat física recordant jocs de la infància, entre d’altres. Els treballs manuals també van tenir el seu protagonisme. Els residents van haver d’elaborar unes caixetes de records amb porcellana i pintures. Per acabar la setmana, van gaudir d’un berenar dolç a base de croissants i batuts.