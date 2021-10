La Colla Excursionista de Vilanova del Camí va gaudir d’una matinal per l’entorn de Monistrolet i la riera de Rajadell. Un total de vint-i-cinc excursionistes van descobrir les cases modernistes que hi ha a la zona, el pi panxut i el gorg Blau en una ruta circular de 14 quilòmetres. El grup va immortalitzar la sortida amb una foto de grup al gorg Blau. La propera sortida serà el diumenge 24 d’octubre al congost de Collegats, al Pallars Jussà i Subirà. La ruta circular permetrà conèixer la formació geològica de 5 quilòmetres de llargada creada pel riu Noguera Pallaresa, el monestir de Sant Pere de Maleses i el forat de la Serpent. Per a més informació i inscripcions cal enviar un whatsapp a 627 64 65 12 o un correu a cevcami@hotmail.com