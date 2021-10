La formació La Tercera Joventut, composta per gent gran de Sant Fruitós de Bages, va fer el ple amb un concert d’havaneres sota el Cobert de la Màquina de Batre del municipi per celebrar el Dia Internacional de la Gent Gran, que es commemorava l’1 d’octubre. Cançons populars marineres conegudes per tots els assistents van fer gaudir el públic de valent, tot plegat acompanyat de rom cremat. La Tercera Joventut és una formació artística que va néixer ara fa uns quants anys de la inquietud de la gent gran del municipi per desenvolupar activitats musicals. Amb l’acompanyament de l’Ajuntament i de l’Associació Gent Gran, aquest col·lectiu ha pogut pujar a l’escenari diverses propostes artístiques. Durant el concert van homenatjar tres membres del grup que, per motius de salut, ja no poden ser dalt l’escenari i se’ls va entregar una samarreta commemorativa del grup.