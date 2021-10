Tres esportistes de l’escola Furio Jol Team de Vilanova del Camí van participar a la Road MTGP Piera de Muay Thai i van aconseguir una doble victòria. Mohammed Al Harkache, en categoria amateur classe B, va debutar i va fer un gran combat. Tot i que va perdre per punts, el club es mostra content pel treball i l’actitud del competidor vilanoví. Alejandro López, en amateur classe A, va aconseguir la victòria en un combat ajustat i lluitat fins al darrer segon. En categoria professional, Daniel Molero, actual campió d’Espanya de WBC, va tornar al ring per enfrontar-se a Víctor Conesal, un dels millors Nakcs Muays del nostre país. Ambdós van oferir tres assalts de Muay Thai, que finalment es van decantar per l’esportista de Vilanova del Camí.