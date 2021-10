L’Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran de l’Anoia organitza per dimecres la xerrada «Igualada ara fa un segle. Església i societat» a càrrec de l’escriptor Antoni Dalmau. Excepcionalment la sessió d’Auga tindrà lloc, dimecres, a les 16.45 h a l’església de Santa Maria. La sessió s’acabarà amb una audició musical a càrrec de Jonatan Carbó a l’orgue i amb un petit cor dirigit per Carles Prat.

Es recomana anar-hi amb suficient antelació. Encara que l’assistència a AUGA propicia la trobada i la conversa, es convenient que tothom mantingui les distàncies de seguretat i porti mascareta.

Per a més informació cal trucar al 93 803 07 63 o enviar un correu a info@auga.cat.