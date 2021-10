McDonald’s i Endesa X han inaugurat nous punts de recàrrega per a vehicles elèctrics als dos restaurants de Manresa, avinguda Universitària, núm 17, i al Polígon Industrial Els Trullols Parc). Amb els seus 50 kW de potència, aquests punts permeten recarregar més del 80% de la bateria d’un vehicle elèctric en menys de trenta minuts. Per promoure l’ús del cotxe elèctric entre tots els usuaris, aquest servei s’ofereix a qualsevol persona que s’apropi fins als establiments de McDonald’s on s’instal·lin infraestructures de recàrrega, sense obligació de consumir al restaurant.