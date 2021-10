Una quinzena de participants van assistir al taller gratuït de defensa personal femenina que es va dur a terme a la sala Tot per Ballar de Navarcles. Un grup d’experts en arts marcials, alguns d’ells policies, van ensenyar diferents tècniques de prevenció i autoprotecció per evitar o escapar de qualsevol perill. També, van oferir una xerrada sobre l’entorn legal dels tipus de violència que es pot patir. La iniciativa va sorgir del mestre en vàries disciplines, J. M. Lozano, titulat en Defensa Personal Femenina, qui organitza aquests tallers gratuïts cada tres o quatre mesos. L’organització del taller va anar a càrrec de l’escola TaeKwonDo Navarcles i Tot per Ballar.