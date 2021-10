El dissabte, 16 d’octubre, la Penya Ciclista Bonavista ha preparat una sortida gravel que constarà de dos recorreguts, un de 45 quilòmetres i 600m. de desnivell per a iniciats, i un altre de 47 quilòmetres i 800 m. de desnivell per als més experimentats. La sortida serà a les 8 del matí davant els locals de la Penya Ciclista Bonavista, Font dels Capellans, octogonal 12. La primera part, fins a l’hora d’esmorzar a Vista Pirineu, serà igual per a tothom. La tornada pel recorregut curt tindrà menys desnivell que el llarg, uns 600 m. envers els 800 m. del recorregut llarg. Avui és l’últim dia per apuntar-se gratuïtament a la sortida. Cal enviar un correu electrònic a pcbonavista@hotmail.com per preveure la reserva de lloc per esmorzar. A pcbonavista.com es pot descarregar els tracks dels dos recorreguts. La sortida es pot realitzar en bicicleta mountain-bike