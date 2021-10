El Bàsquet Manresa ha fet un nou fitxatge, en aquest cas en el pool de patrocinadors. L’empresa catalana Aquaflix, que ofereix un servei d’aigua per subscripció a un preu fix, ja s’ha pogut veure als pantalons dels jugadors del Baxi Manresa gràcies a un acord que és per aquesta temporada 2021-2022. Aquaflix és el primer servei d’aigua purificada per subscripció.