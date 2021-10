El cap de setmana del 25 i 26 de setembre va tenir lloc la sisena edició de l’Alzheimer Race, una caminada solidària organitzada per l’Hospital de Dia Sant Jordi d’Igualada i l’Associació de Familiars d’Alzheimer i altres Demències de l’Anoia (AFADA) i amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Igualada. A causa de la pandèmia, l’any 2020 la cursa no es va poder celebrar i en l’edició d’aquest any no s’ha fet un esdeveniment presencial multitudinari sinó s’ha adoptat un nou format, en el qual els participants han caminat o corregut durant el cap de setmana, allà on han volgut, i han comptabilitzat les passes que han fet gràcies a un rellotge proporcionat per l’organització. Aquesta edició ha tingut un total de 956 participants, que han realitzat un total de 8.259.327 passes i la recaptació econòmica neta ha estat de 4.512,37 euros, que es dedicaran íntegrament a la lluita contra l’Alzheimer. El participant més jove, Nil Torrecillas Mateos, i el de més edat, Ernest Compte Gumà, han rebut un obsequi de l’organització.