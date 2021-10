La capella romànica de Sant Bartomeu de Navarcles va acollir l’acte de lliurament dels premis del concurs de fotografia que organitzen GrupArt-El Coro i l’Ajuntament de Navarcles, amb motiu de les Jornades Europees del Patrimoni, amb la col·laboració de Fesmana, Queralt Valls, restaurant Muntané, restaurant Patoi i pastisseria Agustí. L’acte fou presidit per la regidora de Cultura, Nereida Berruezo, conjuntament amb membres de GrupArt-El Coro. El jurat va emetre el veredicte següent: primer premi per a Izan Pardo; Benet Torné, en segona posició; el tercer premi va ser per a Pep Moyano; el quart, per a Miquel Martínez; el cinquè, per a Jordi Rodríguez; i el sisè, per a Jordi Contijoch. L’exposició romandrà oberta el proper cap de setmana, de 12 a 2 del migdia i de 6 a 8 del vespre. –Jaume Grandia