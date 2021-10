La plaça de Cal Font d’Igualda va acollir la celebració de la 9a Mostra d’Entitats que va ser l’activitat inicial d’una nova edició de l’Octubre Solidari, un esdeveniment que arriba enguany a la seva dissetena edició. La mostra es va dur a terme a la zona entre el carrer de l’Aurora i carrer del Clos amb un doble objectiu: que les entitats que formen part d’Igualada Solidària donin a conèixer els projectes que duen a terme i que els igualadins i igualadines, puguin conèixer aquestes entitats i com hi poden col·laborar. En total, hi van participar 16 de les 22 entitats que integren Igualada Solidària. La Mostra va estar acompanyada d’ambientació musical a càrrec del grup igualadí Els Músics del Parc i del músic salvadorenc resident a Igualada Odoardo Torres. Per garantir les mesures de seguretat i aforament, es va perimetralitzat l’espai amb una entrada i una sortida per tal de controlar l’aforament.