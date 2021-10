L’alcalde de Calaf, Jordi Badia Perea, i la regidora d’Educació, Bet Miquel Verdés, van rebre a l’Ajuntament a l’Anna Alsedà Riera per retre-li homenatge i agrair la seva tasca com a educadora a la vila. Alsedà va començar a treballar a Calaf l’any 1978, quan va obrir una llar d’infants a l’emblemàtic passeig de Santa Calamanda. Posteriorment, quan el consistori va assumir la gestió del centre l’any 2000, hi va treballar com a educadora infantil. Com a mostra d’agraïment per la feina realitzada durant aquests 42 anys, l’alcalde li va fer entrega d’un rellotge. Així mateix, la regidora li va dedicar unes emotives paraules on li va agrair la dedicació i la important tasca desenvolupada al servei dels infants de la vila. Per la seva part, Alsedà va obsequiar amb dos regals els membres de l’equip de Govern i els va llegir un commovedor escrit.