L’escola Fedac i l’institut Cal Gravat de Manresa han fet costat a la xarxa humanitària Labdoo amb la cessió per part dels primers de 30 ordinadors portàtils en desús que alumnes de Cal Gravat ajudats pels seus professors s’encarreguen de sanejar per instal·lar-hi el sistema operatiu Linux i fer-los arribar a projectes educatius de qualsevol punt del món que en requereixen i no tenen mitjans per adquirir-ne.

La xarxa Labdoo.org la va fundar el 2010 el doctor en Telecomunicacions Jordi Ros-Giralt i té a Manresa un centre (hub) de recollida repartit en diversos punts, un dels quals és a l’institut Cal Gravat, gràcies a la feina incessant del berguedà de naixement i manresà d’adopció Vicenç Hontangas, que col·labora amb Labdoo fa prop de deu anys, juntament amb altres persones compromeses com ell amb iniciatives de caire social. També està lligat al Rotary E-Club del Districte 2202.

Ros-Giralt explicava en una entrevista al Diario 16 que cada portàtil genera emissions equivalents a 18,59 Kg de CO2, que és com tallar dos arbres, tirar al mar 59 ampolles de plàstic o esgotar 1.500 litres de les reserves d’aigua del planeta. Hi afegia que cada any es retiren a tot el món 300 milions de portàtils i i tauletes que es deixen de fer servir tot i estar en perfectes condicions, mentre els governs de torn -també els nostres- es dediquen a comprar-ne de nous per als plans d’educació digital. Enmig d’aquest desori és on entra en joc Labdoo que el que fa és recollir els dispositius en desús, sanejar-los, instal·lar-hi un sistema operatiu gratuït i fer-los arribar a projectes socials que en puguin treure partit, amb l’al·licient que de cada ordinador queda registrat i se’n pot fer el seguiment mitjançant un codi QR.

Més d’un centenar

Amb els anys que fa que hi col·labora, Hontangas ja ha aconseguit més d’un centenar d’ordinadors per a projectes socials. En el cas de la darrera trentena, aniran a parar a mans de refugiats de l’Afganistan a Lesbos, a un projecte per fer una escola al Senegal impulsat per la manresana Anna Beltran i a Colòmbia. A banda, el manresà ha entrat en contacte amb el president de l’Associació Amics del Senegal del Bages per enviar ordinadors al país africà.