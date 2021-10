L’Ajuntament d’Esparreguera organitza un cicle de xerrades sobre benestar emocional després de la pandèmia conduïdes per una psicòloga especialitzada. La primera xerrada tractarà sobre «Els dols de la pandèmia i com acompanyar-los» i tindrà lloc el 29 d’octubre a les 11 del matí a la sala d’actes de la Biblioteca Municipal L’Ateneu. La segona, «Com acompanyar l’adolescència en temps de covid», s’adreça a les famílies amb fills adolescents i es farà el 23 de novembre a les 6 de la tarda a Cal Trempat. I «Eines per a professionals en temps de pandèmia» se celebrarà el 21 de desembre a les 11 del matí a la biblioteca. Per participar en les xerrades cal inscriure’s a ciutadaniassb@esparreguera.cat.