El Casal Cultural Dansaires Manresans va viatjar a Vitòria-Gasteiz, a Àlaba, per participar en el 25è Festival de Comunidades Autónomas que organitza cada any la Federación de Centros Regionales d’Àlaba. Els manresans van compartir escenari amb grups vinguts del País Basc, Galícia, Aragó i Castella i Lleó. Durant l’exhibició els dansaires van oferir un recull de danses del seu repertori, com la sardana CCDM, les danses de Castellterçol, un recull mariner i la Legió d’Honor, que va ser molt aplaudida pel seu espectacular final.