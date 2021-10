Un grup de bagencs i berguedans van fer un viatge de divuit dies a Namíbia. En el viatge van descobrir la capital de Windhoek i la ciutat costanera de Swakopmund amb restes de la influència alemanya del país, reflectida en l’arquitectura, la cultura i la cuina. Per conèixer els paisatges naturals de Namíbia, el grup va visitar el canó del riu Fish, el Parc Nacional d’Etosha, el desert de Kalahari i el desert del Namib que s’estén per més de 2.000 km al llarg de la costa atlàntica i les dunes de Sossusvlei. A la fotografia, el grup al desert de Kalahari amb uns quants boiximans. La sortida va ser organitzada per Viatges Concord.