Adrián Acuña (Martorell, 2014) ha completat amb només set anys el seu primer Campionat d’Espanya de minimotos. És la primera prova estatal per al jove, que encadena quatre cursos dalt d’una moto. El pilot ha rebut una subvenció de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Martorell per poder participar en aquesta competició. Alumne de segon de primària a l’escola Juan Ramón Jiménez, Acuña combina els estudis amb els entrenaments a la Dav Racing School al Vendrell, després d’haver començat el seu camí com a motorista a la Simonety School a Coma-ruga. Al Baix Penedès, ha fet les primeres passes per fer-se lloc en les minimotos, l’avantsala de cilindrada superior.