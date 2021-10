Sallent celebra el mes de la gent gran amb diferents activitats pensades per a totes les edats. Fins ara, han dut a terme un taller de tisoteràpia (ioga per riure) a càrrec de la instructora Paqui Borjas, que va aplegar una trentena de persones. El concert de boleros «amb un toc de joventut» va aconseguir reunir 90 persones per escoltar la pianista BIel i la cantant Leyre. El taller d’expressió corporal va anar a càrrec d’Iris Hinojosa i van treballar diverses àrees d’expressió corporal. La Poesia al Parc, organitzada per la biblioteca Sant Antoni Maria Claret amb la col·laboració d’Ampans, va constar de la lectura de poemes per part dels usuaris i usuàries de la residència Sant Bernat i també d’Ampans.