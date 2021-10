Més d’un centenar de persones van gaudir a Santpedor del teatre, la dansa, la música i el circ en quatre espectacles de curta durada, en el marc del Festival TEST, nascut de la xarxa Testimoni Escènic del centre de producció cultural i residència d’artistes Cal Gras, a Avinyó. Les obres proposades, creades per a espais reduïts i no convencionals, van ser: «Aquest sol, hi és per a tots?», «Puntos suspendidos» de la companyia Tan lluny, «Perdre el temps» de la companyia WeColorMusic i «No pastanaga» de la companyia Espavila. Santpedor participa al Festival TEST des de l’any 2017, que es fa de forma itinerant pels municipis que formen part de la Xarxa Testimoni Escènic.