La Penya Ciclista Bonavista-Collbaix va participar en la darrera prova del circuit Just Tri Series, un duatló de muntanya, a la Pobla de Mafumet, a Tarragona. El recorregut de 25,5 quilòmetres constava de 5 quilòmetres de cursa a peu, 18 quilòmetres en BTT i per acabar, 2,5 quilòmetres més de cursa a peu. Anna Freixas de la PC Bonavista-Collbaix va ser la més ràpida entre les fèmines. Freixas va aturar el cronòmetre en una hora, 12 minuts i 59 segons; davant de Neus Vidal, de CN Vilafranca Triatló, en una hora, 17 minuts, i 43 segons; i d’Alícia Sánchez, en una hora, vint minuts, i vint-i-dos segons. En la categoria masculina, Sebastià Catllà va aconseguir pujar al podi en tercera posició amb un temps d’una hora, tres minuts, i vint-i-tres segons; vint segons de diferència respecte la segona posició aconseguida per Albert Filella (Octowave) amb una hora, tres minuts i tres segons. El guanyador, Sergi Escobar (CE Speed) va aconseguir un temps d’una hora, dos minuts, i quaranta-dos segons.