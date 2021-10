FEDAC Monistrol s’ha solidaritzat amb el projecte de l’ONG You Can Save Them, fundat per Ricard Arderiu, pare d’un infant de l’escola, amb la donació de vint ordinadors portàtils. L’ONG ha recaptat 500 euros de la venda d’aquests ordinadors, els quals aniran íntegrament a una de les properes ajudes que es realitzaran a Bombai, Malawi o Kenia, on hi ha col·lectius que viuen en condicions de pobresa extrema. A més, Arderiu va conèixer la història d’un home que es guanya la vida recollint cartrons i qui els seus fills s’avergonyien d’anar a l’institut sense ordinador portàtil perquè no s’ho podien permetre. L’ONG va regalar un portàtil a cada fill d’aquesta família per ajudar-los a millorar l’educació dels infants.